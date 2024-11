Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, tras perder ante México: “Fue un resultado injusto”

Lo intentó, fue estratégico, pero no le funcionó. No fue la noche soñada para Reinaldo Rueda y sus jugadores. Pesó más la historia de México que el sueño hondureño.

Al terminar el partido, con un marcador abultado de 0-4 (4-2 en el global), el técnico de Honduras aceptó que México fue superior pero que el marcador fue injusto por lo que hizo su selección.

“Creo que sufrimos. Un partido difícil, intenso en México. El primer tiempo era aceptable, un segundo tiempo fue donde perdimos el orden. Se sufrió, el desgaste (fue factor), Aguirre hizo cinco o seis cambios y quizá eso afectó el once nuestro. El resultado no es lo justo para lo que hizo Honduras en la cancha. Tuvimos dos situaciones y no concretamos, ahí se resume todo”, señaló en rueda de prensa.

Por otro lado, Rueda reconoció que el estilo de juego que proyectó Javier Aguirre en el estadio Nemesio Diez, fue un agresivo y el no tener el balón, les afectó.

“No. Es producto del juego de México, nos sometió por su circulación de balón. En muchas situaciones tratamos de controlarlo, soportamos y generamos situaciones. En balones divididos nos costó, no nos favoreció, con agresividad se impusieron, hicieron valer su localía. Se vio el comportamiento y no lo aguantamos, sino tenemos el balón es difícil jugar, México lo tuvo, lo hizo bien y por ahí pasó el sometimiento de México”, aseveró.

Finalmente confesó que el jugar con el mismo once los dos juegos, les cobró factura por la altura y el cambio de clima, algo que supo resolver México con el cambio de jugadores.

“Por la formación que presentó sabíamos que habían reservado jugadores de la liga nacional, nosotros con el mismo once fue respeto al equipo que jugó en san Pedro. Varios de esos jugadores no actuaron. No nos sorprendió. Es abultado el marcador para lo que se reflejó en la cancha”.

