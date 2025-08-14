¿Cuándo vuelven a jugar los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp Helú?; los escarlatas esperan rival en playoffs

Los Diablos Rojos del México esperan rival para las Series de Zona en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) luego de barrer el primer playoff contra los Leones de Yucatán, a quienes eliminaron en cuatro juegos.

Tras eliminar al conjunto felino, los escarlatas ahora esperan rival para la siguiente etapa de la Postemporada. Al haber clasificado como el mejor equipo en la Zona Sur, los Pingos enfrentarán al mejor perdedor del primer playoff. Con El Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán barridos, el boleto a la siguiente ronda lo tendrá el perdedor entre Piratas de Campeche y Pericos de Puebla, serie que tiene arriba 3-1 a los bucaneros.

Entonces la Pandilla Escarlata esperará hasta el martes 19 de agosto para volver a ver acción en los Playoffs de la temporada 100 de la LMB. El duelo — ante Piratas o Pericos — se llevará a cabo en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para la siguiente serie de los Diablos Rojos del México?

Los Diablos Rojos del México anunciaron la venta de boletos para su siguiente serie de Postemporada a iniciar el martes 19 de agosto en el estadio Alfredo Harp Helú. Los boletos estarán disponibles a partir del viernes 15 de agosto a las 11:00 horas (centro de México) a través de Ticketmaster y la taquilla del estadio Alfredo Harp Helú.