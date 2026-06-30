Universal Deportes | 30-06-26 | 10:34 | Actualizada | 30-06-26 | 10:34 |

Amigos de , llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Costa de Marfil vs Noruega, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Dallas en punto de las 11:00 horas.

Costa de Marfil vs Noruega, HOY martes 30 de junio

Universal Deportes 10:33 AM

Costa de Marfil vs Noruega | Mundial 2026 | Dieciseisavos de final

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]