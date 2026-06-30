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Amigos de Universal Deportes, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Costa de Marfil vs Noruega, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Dallas en punto de las 11:00 horas.
Costa de Marfil vs Noruega, HOY martes 30 de junio
Universal Deportes 10:33 AM
Costa de Marfil vs Noruega | Mundial 2026 | Dieciseisavos de final
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