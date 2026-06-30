Amigos de Universal Deportes, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Costa de Marfil vs Noruega, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Dallas en punto de las 11:00 horas.

Costa de Marfil vs Noruega, HOY martes 30 de junio

FIFA Volunteers do the viral 'Viking Row' as they prepare to welcome Norway fans to Dallas ahead of their Round of 32 clash against Côte d'Ivoire! 🇳🇴🚣 pic.twitter.com/onuCOnN0ta — FIFA (@FIFAcom) June 30, 2026