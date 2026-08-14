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Monterrey. - Una nueva escultura de la Virgen fue colocada en el puente peatonal que cruza el Río Santa Catarina y que es conocido por llevar su nombre, como parte de una iniciativa para preservar una de las tradiciones más representativas de la zona del Obispado.
La instalación fue dada a conocer por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, a través de publicaciones difundidas en redes sociales.
La obra, elaborada por el escultor neoleonés Nemesio Dueñas en el municipio de Linares, alcanza los siete metros de longitud y tiene un peso aproximado de 700 kilogramos.
De acuerdo con la información compartida por las autoridades estatales, la nueva pieza sustituye simbólicamente a la imagen que durante años permaneció en las inmediaciones del río y que desapareció tras los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos registrados en la entidad.
El mandatario recordó que la figura original quedó sepultada luego del paso del huracán Alex en 2010 y volvió a ser visible años más tarde, tras las afectaciones provocadas por el huracán Hanna.
La escultura fue colocada en la parte central del puente ubicado a la altura de la Clínica del ISSSTE, en el sector del Obispado, con el propósito de mantener vigente un sitio que forma parte de la identidad de miles de regiomontanos.
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Con esta acción, autoridades estatales buscan rescatar un símbolo religioso y cultural asociado con uno de los espacios más emblemáticos del área metropolitana de Monterrey.
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