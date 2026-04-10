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Con la como telón de fondo y los arqueros reunidos en la tribuna, se llevó a cabo la ceremonia que dio inicio a las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, un momento que unió la solemnidad del patrimonio histórico con la emoción del deporte de precisión.

Tras intensas jornadas de eliminación, los mejores exponentes del arco se preparan para ocupar el corazón de la Angelópolis y definir su destino en el podio. La primera fase del torneo de World Archery encuentra en este escenario un cierre cargado de simbolismo, donde cada flecha lanzada se convierte en parte de una historia que combina tradición y competencia internacional.

Durante sábado y domingo se disputarán las finales en todas las categorías de recurvo y compuesto, con México bajo los reflectores gracias a las tres medallas de bronce ya aseguradas.

La expectativa crece en torno a la entrega de preseas y al desempeño de los arqueros nacionales, quienes buscarán consolidar su presencia en un torneo que marca el rumbo hacia los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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México puede sumar dos preseas más

El cierre de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco mantiene a México en la expectativa de ampliar su cosecha de medallas.

Con Matías Grande en el arco recurvo y Dafne Quintero en el compuesto, ambos en la categoría individual, la delegación nacional se prepara para un fin de semana decisivo que podría sumar dos preseas más al medallero.

La posibilidad de que estos arqueros se suban al podio refuerza el protagonismo de México en la competencia y alimenta la ilusión de cara al ciclo olímpico.

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Comienza la etapa final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla con espectacular ceremonia - Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL
Comienza la etapa final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla con espectacular ceremonia - Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL

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