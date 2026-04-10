Tras cuatro días de precisión, tensión y emoción en la Copa del Mundo de Tiro con Arco celebrada en Puebla, el torneo entra en la recta final.

La primera etapa, marcada por la intensidad de la competencia en el Parque del Arte, da paso a un cierre que combina deporte, cultura y tradición. Este fin de semana, los mejores arqueros del planeta se enfrentarán flecha a flecha en busca de la gloria, teniendo como escenario la majestuosa Catedral de Puebla, un espacio que aporta historia, identidad y un marco único para la coronación de los campeones y la entrega de medallas en el Zócalo de la ciudad.

Así es el espectacular estadio en la Catedral de Puebla para las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco - Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL

Así es el estadio levantado junto a la Catedral de Puebla

Instalado sobre la Avenida 3 Oriente, a un costado de la emblemática Catedral de Puebla, se presenta el estadio temporal con capacidad para mil 800 espectadores. Este recinto será el punto de encuentro donde, durante sábado y domingo, los mejores arqueros del mundo entregarán su máximo esfuerzo en la búsqueda de medallas y puntos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La estructura cuenta con una tribuna diseñada para que los aficionados sigan cada lanzamiento con total cercanía. Frente a ellos se alzan las imponentes puertas de la joya del barroco novohispano, coronada por torres de 70 metros de altura, las más elevadas entre las catedrales virreinales de México.

Al final del pasillo que acompaña las gradas, donde se ubican los blancos, se ha dispuesto el templete que recibirá a los tres primeros lugares de las categorías de arco recurvo y compuesto.

Así es el espectacular estadio en la Catedral de Puebla para las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco - Foto: Omar Contreras/EL UNIVERSAL

Los mexicanos que recibirán su medalla

A la espera de definir el rumbo de Dafne Quintero en la categoría de Compuesto Femenil Individual y de Matías Grande en la prueba de Recurvo Individual Varonil, la delegación mexicana ya presume tres medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Este sábado y domingo, nueve arqueros nacionales subirán al podio para recibir las preseas de bronce conquistadas en competencia, un logro que refuerza el camino del equipo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández - Bronce - Equipo Femenil Compuesto.

- Equipo Femenil Compuesto. Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez - Bronce - Equipo Masculino Compuesto.

- Equipo Masculino Compuesto. Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez - Bronce - Equipo Femenil Recurvo.

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