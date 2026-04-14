Comentarista de Televisa explota contra David Faitelson: "Ahora anda dando clases de moral, da risa"

La polémica del fin de semana -que se mantiene a día de hoy- en el futbol mexicano, gira en torno a los supuestos dichos de Sergio Bueno, entrenador del Mazatlán, hacia la árbitro Katia Itzel García, y como era de esperarse, David Faitelson hizo una editorial en su programa 'Faitelson Sin Censura' compartiendo su opinión al respecto, misma que fue criticada por un compañero suyo de Televisa.

"Ya desde antes Katia Itzel estaba en el ojo del huracán, su trabajo ha sido cuestionado por exárbitros hoy convertidos en analistas de televisión. Ya habían fijado una dura postura respecto a su designación para la Copa del Mundo (...) lo que yo percibo es un ambiente poco propicio para reconocer que una mujer sea capaz de dirigir un partido de futbol varonil, hay un ambiente claramente misógino para juzgar a García", menciona Faitelson en su editorial.

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En la misma, Faitelson hace mención de que para muchas personas, el futbol sigue siendo "el deporte del hombre".

Un tipo que hace unas semanas quiso demostrar su gran hombría espetando al aire un “te faltan huevos” a un compañero, frase similar a la que según lanzó Sergio Bueno luego de su expulsión contra Pumas, ahora anda dando clases de moral y buenas costumbres en las relaciones humanas… https://t.co/4xOXr8GdUw — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) April 14, 2026

Sin embargo, Damián 'El Ruso' Zamogilny no tomó bien la editorial de Faitelson y se lo hizo saber en X (antes Twitter).

"Un tipo que hace unas semanas quiso demostrar su gran hombría espetando al aire un “te faltan huevos” a un compañero, frase similar a la que según lanzó Sergio Bueno luego de su expulsión contra Pumas, ahora anda dando clases de moral y buenas costumbres en las relaciones humanas en todas las mesas de debate. De risa", escribió el exfutbolista, recordando el incidente entre Faitelson y Marc Crosas, por el cual el conductor pidió disculpas públicas días más tarde.

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