Chucky Lozano es rechazado por clubes de la Liga MX

Hirving Lozano recibió una dura noticia en estas primeras semanas al quedar fuera del San Diego FC, por lo que ahora debe de buscar un nuevo club para continuar con su carrera y tratar de recuperar su nivel para meterse a la lista final del Mundial 2026.

El extremo de 30 años fue descartado por el Tyler Heaps, director deportivo del equipo de la MLS. Lozano llegó al equipo estadounidense para la campaña pasada, la cual significó el debut de la franquicia en la Primera División de Estados Unidos.

"No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes", comentó el directivo del San Diego.

Ante su salida de la MLS, el futuro del mexicano está en el aire, un regreso a la Liga MX luce factible, pero algunos equipos del circuito mexicano ya le cerraron la puerta al "muñeco diabólico".

Gabriel Milito, técnico de Chivas, dejó en claro que el club no busca reforzar las posiciones donde se desempeña Lozano (extremo izquierdo o derecho), las cuales no se ven en el esquema del estratega argentino.

"En esas posiciones estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador (Hirving Lozano), pero no necesitamos en esas posiciones. Creo que el plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena mezcla entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. Que poco a poco tendrán que ir adquiriendo experiencia y rodaje para darnos todo lo que esperamos de ellos", comentó Milito tras la victoria frente al Pachuca.

Rayados de Monterrey, equipo que suele repatriar a jugadores mexicanos del extranjero, también reconoció haber cerrado filas para el Clausura 2026.

"En términos generales, el mercado para nosotros está prácticamente cerrado de acuerdo con las necesidades que analizamos junto al cuerpo técnico. No obstante, como bien mencionas, siempre pueden surgir oportunidades", comentó José Antonio Noriega, presidente deportivo del cuadro regiomontano.

El Chucky Lozano arrancó su carrera con los Tuzos del Pachuca, club con el que maravilló al futbol mexicano y a la postre emigró al PSV Eindhoven. Un reencuentro con el equipo que lo vio nacer sería como de película, pero parece no será posible.

"Todos sabemos quién es y qué clase de jugador es, pero yo personalmente estoy enfocado en el equipo que tengo, creo que tenemos mucho trabajo para hacer, para mejorar y que realmente tenemos los jugadores, confío mucho en el plantel que tengo. Sin duda que tenemos que corregir cosas y rápido prepararnos para el partido que viene, que para nosotros es muy importante", argumentó Esteban Solari, técnico de los Tuzos.

El mexicano tendrá que esperar para ver qué sucede con su carrera.