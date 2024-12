Christian Martinoli mostró su lado americanista; “Me estoy volviendo loco”

La final del Apertura 2024 está por definirse, aunque para el narrador Christian Martinoli será un duelo entre Rayados y América, pese a que las Águilas todavía no tienen su clasificación.

El miembro de Azteca Deportes mostró su lado americanista durante el juego entre Monterrey y Atlético de San Luis, hecho que sorprendió porque se ha caracterizado por ser antiamericanista.

“En este momento el finalista sigue siendo Rayados de Monterrey, que cerraría el campeonato en esta cancha el próximo fin de semana o bueno, quién sabe”, expresó Martinoli.

Con esa frase Christian dio entender que Rayados enfrentaría a América en la final, porque al ser mejores ubicados en la tabla general frente a las Águilas tendrían la ventaja de disputar el título en el estadio BBVA.

Las reacciones de sus compañeros comenzaron de inmediato para burlarse de lo que acababa de decir Christian.

“¿Ya eres americanista? Saliste de la alcantarilla y te volviste americanista”, expresó Luis García.

A lo que Martinoli reaccionó y fiel a su estilo trató de modificar.

“No, no, no, no, perdón a la gente del azul, no lo vuelvo a hacer, me ganó la emoción, demasiado, horrible, bueno si el Monterrey pasa la siguiente semana juega, ya la corregí, me dio un lapsus”, añadió el narrador.

El comentarista David Medrano le ayudó para explicar cómo sería la final.

“Si es contra Cruz Azul sería el jueves aquí (en el BBVA) y el domingo en el Azul, si es contra el América sería el jueves en Puebla o Querétaro y el domingo aquí”, añadió Medrano.

Martinoli cerró su participación bromeando sobre su error americanista.

“Hasta estoy sudando, me angustié, échenme unas pastillas me estoy volviendo loco”, sentenció el cronista.

¿A qué hora y cuándo se define el próximo finalista?

Rayados está esperando rival para la final del Apertura 2024, saldrá del duelo entre Cruz Azul y América que se disputa este domingo 8 de diciembre

Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul vs América

19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX