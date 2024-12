Christian Martinoli bromea con Paty Chapoy; “En Toluca podría ser presidente municipal”

El narrador Christian Martinoli estuvo como invitado especial en el programa ‘Ventaneando’ que encabeza Paty Chapoy, fiel al estilo del narrador un tema lo llevó a otro hasta bromear con decir que “podría ser presidente municipal de Toluca”.

Durante el corte comercial Martinoli preguntó a los demás conductores en la mesa los temas a tratar, todos le mencionaron que era para promocionar el juego entre América y Cruz Azul.

“De qué vamos a hablar, pensé que me invitaban para hablar de la Pinal y cosas así, le podemos dar no tengo problema”, mencionó el narrador.

Chapoy le dijo que estaba dispuesta a mencionarla y Martinoli dio un poco del contexto.

“De la señora puedo hablar primera actriz, diva, tremenda, la única, irrepetible y una dinastía”, puntualizó.

La conductora le dio otra propuesta al elemento de Azteca Deportes, “por qué no nos platicas de las novias o amores de los jugadores de América y Cruz Azul”.

La respuesta de Martinoli fue clara y explicó el motivo para negarse a hacerlo.

“No puedo porque usted debe entender señora Chapoy que el ambiente en el futbol es más enrarecido que en el espectáculo, si uno se presenta en el estadio después de hablar de una cuestión personal de algún futbolista podemos tener problemas, cuestiones personales de los elementos que juegan futbol mejor lo dejamos así”, añadió.

¿Christian Martinoli incursionará en la política?

Paty Chapoy para cambiar de tema cuestionó a Martinoli sobre algún inconveniente en Toluca.

“¿Qué te agredieron en el partido de Toluca?”, preguntó la titular de Ventaneando.

Martinoli sorpresivamente le mencionó “¿A mí? No, en Toluca yo reparto el queso”.

Seguido hizo una comparativa respecto a su popularidad en la ciudad donde creció desde los 8 años.

“En Toluca yo podría ser, bueno… no me quiero meter en política, me desagrada, pero podría ser presidente municipal, podría estar ahí sin problema, partimos el chorizo sin problema”, comentó Martinoli

Su comentario generó risas en la mesa de Ventaneando, empezando por la conductora titular.

