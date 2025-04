No hay condiciones para el ascenso y descenso en Liga MX; Culebro, Gil y Hank opinan en el Sport Summit

El regreso del ascenso y descenso en la Liga MX sigue siendo una de las grandes discusiones en el futbol mexicano. A casi cinco años de que los clubes acordaron mantener el torneo con 18 equipos fijos, las opiniones divididas persisten, ahora con voces autorizadas que se suman al debate.

Durante el Sports Summit Latam 2025, Miguel Ángel Gil, Consejero Delegado del Atlético de Madrid —club que tiene participación en el Atlético San Luis—, respaldó la idea de mantener el no descenso, aunque también se mostró dispuesto a apoyar su regreso si hay consenso entre los dueños.

“Yo, evidentemente, y desde el punto de vista cien por ciento egoísta, porque represento un club pequeño en México, yo estoy encantado del cierre del descenso. No ha sido el ascenso. Yo creo que México tiene la dimensión suficiente para permitir más clubes en la primera división. Pero en cualquier caso, respetaré la voluntad de la mayoría. Y si tengo que votar, votaré en ese sentido”, expresó durante la conferencia.

Eso sí, dejó claro que en Europa sería impensable cerrar las ligas, ya que el sistema abierto es parte del ADN competitivo: “En Europa no cabe la opción de que no se sienta la angustia y la euforia de ascenso y descenso”.

Por su parte, Jorgealberto Hank Inzunza, presidente de Tijuana, no descartó el regreso del descenso en México, pero puso sobre la mesa un requisito claro: estabilidad financiera y estructuras sólidas.

“Sí que haya, pero ¿a qué costo? Los mayores escándalos han sido de los equipos que suben y tienen otros intereses más allá de los deportivos. Podrían ser políticos o de otros negocios… Hasta que las bases no estén sólidas, yo creo que podríamos pensar en más el ascenso que el descenso”, advirtió.

El directivo recordó que la falta de controles en el pasado derivó en múltiples crisis: “Con la experiencia de los últimos 20 años, nos podemos dar cuenta que por algo, hoy, en los últimos 5 o 6 años, no ha habido ese tipo de escándalos que existían antes. Entonces, no estoy cerrado, pero tienen que existir las condiciones que creo que hoy todavía no existen”.

El presidente de Tigres, Mauricio Culebro, fue más enfático. El directivo aseguró que sin centralización de derechos de transmisión ni fórmulas claras para apoyar a los equipos que ascienden, no hay manera de reactivar ese sistema de competencia.

“Creo que no hay las condiciones ahorita para volver al ascenso y al descenso. Creo que es algo fundamental y parece repetitivo, pero creo que el tema de la centralización es muy importante”, dijo el dirigente.

Culebro también defendió la estabilidad que da el modelo actual a los inversionistas. “Creo que también el hecho de que no exista ascenso eso le da seguridad al inversionista a venir a tratar de invertir. Creo que esa seguridad también se las puede brindar el hecho de que no haya un ascenso y un descenso”, aseveró.