Paulinho no se conforma con el bicampeonato de goleo; "El tema historia se hace ganando torneos", lanza

Toluca.- Paulinho, delantero portugués del Toluca, negó de manera tajante que vaya a reforzar a otros clubes, como al América si es qué va al Mundial de Clubes, ya que su objetivo es jugar por muchos años con los Diablos Rojos.

“No (voy) jugar para ningún equipo que no sea Toluca, en ninguna condición. Lo mismo que Toluca me hable y no me habló pero no, no tengo esas ganas, no quiero porque creo que para mí no hace sentido”, mencionó el europeo.

Paulinho, tras proclamarse Campeón de Goleo en la Liga MX

Por otra parte, Paulinho se dijo feliz por proclamarse Campeón de Goleo en la Liga MX por segundo torneo consecutivo, pero advirtió que su objetivo primordial, como el del resto de los Diablos, es conseguir el anhelado título para el club.

“Feliz por el bicampeonato, claro, pero tampoco es una cosa que me hace tan feliz como salir campeones, son dos cosas distintas. Feliz sí, mucho, pero creo que quien ya salió campeón sabe que son cosas diferentes y salir Campeón con un club es una cosa muy grande, entonces es lo que yo más quiero”, dijo el portugués.

Con 12 anotaciones en este torneo, Paulinho unió su nombre al de otros históricos que lograron el bicampeonato de goleo con los Diablos, como el paraguayo José Cardozo en 2003, el chileno Héctor Mancilla en 2008 y el uruguayo Iván Alonso en 2011, pero subrayó que su objetivo es dejar huella consiguiendo el título como equipo.

“El tema historia se hace ganando torneos no bicampeonato o campeón de goleo, es por eso que todos, no solo yo, todos los jugadores queremos lograrlo”.

Paulinho en entrenamiento con Toluca

Lo que le espera a Toluca en la Liguilla

Ya hablando de lo que será la Liguilla para Toluca, Paulinho lamentó que el equipo tenga que esperar para iniciar esta segunda etapa de la competencia y destacó que con la experiencia, tanto personal como de equipo, los Diablos tienen claro cómo deben de enfrentarla para, ahora sí trascender, llegar a la Final y aspirar al título.

“Estoy acá poco tiempo pero ya me enteré que el torneo es una cosa y la Liguilla es otra, entonces no hay favoritos. Sí tenemos confianza en nosotros pero no hay favoritos, tampoco nosotros nos sentimos favoritos pero sí estamos con la confianza, confiamos en nuestro trabajo y lo que hemos hecho hasta ahora”, declaró.

