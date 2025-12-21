Chofis López reaparece tras quedarse sin equipo y sorprende con increíble cambio físico

Hace un par de meses, el Pachuca anunció la salida oficial de Javier Eduardo López antes de que se terminara el Apertura 2025.

La partida de la Chofis sorprendió porque todavía se estaba jugando el torneo de la Liga MX y la directiva de los Tuzos decidió no esperar más.

De esta manera, el habilidoso futbolista mexicano fue dado de baja por segunda ocasión de la institución hidalguense, ya que, en 2024 Guillermo Almada no contaba con él, aunque tuvo que regresar porque pertenecía al equipo.

Sin embargo, en esta ocasión, el canterano de las Chivas se quedó sin contrato y, de acuerdo con el propio Pachuca, la decisión fue “de mutuo acuerdo”.

Cabe resaltar que la Chofis López también fue dado de baja del Rebaño antes de que los Tuzos adquirieran sus derechos federativos.

Con la escuadra hidalguense, el jugador zurdo disputó un total de 72 partidos, marcó 11 goles y otorgó 11 asistencias.

De esta manera, Javier Eduardo se marchó del Pachuca, el tercer equipo en su trayectoria como futbolista profesional tras las Chivas y el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

Luego de varias semanas de la noticia de su separación de los Tuzos, la Chofis López reapareció en el radar al ser anunciado como nuevo refuerzo de Chivas MV, escuadra amateur que participará en la Copa Navidad 2025, en Jalisco.

Además, fue parte de una dinámica para la cuenta de TikTok, latalachadeportivamx, donde respondió algunas preguntas rápidas como su apodo, edad, lugar de nacimiento, mejor entrenador, momento más importante en su trayectoria, hobby, contacto más famoso que tiene en su teléfono.

Además, el jugador mexicano compartió un consejo para los niños que comienzan sus etapas como futbolistas y que anhelan algún día ser profesionales.

“Que le sigan echando ganas, que sus padres los apoyen y que sigan cumpliendo sus sueños; va a haber más malas que buenas, pero las buenas se van a disfrutar mucho más. Estén preparados que las oportunidades te llegan cuando menos te lo esperas”, mencionó.

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales fueron acerca de su increíble cambio físico de la Chofis López, luego de que se quedara sin equipo hace un par de meses.