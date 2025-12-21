Javier Aquino revienta a Guido Pizarro por su salida de Tigres: “No representa los valores de la institución”

De manera sorpresiva, Javier Aquino cerró su etapa como futbolista de los Tigres tras poco más de una década.

El originario de Oaxaca anunció, a través de sus redes sociales, que no continuará jugando con la institución felina y reveló el principal motivo.

Luego de compartir la noticia en sus cuentas personales, el dos veces mundialista con la Selección Mexicana platicó en entrevista con TUDN y reconoció que no quedó nada contento con la decisión que Mauricio Culebro y Guido Pizarro habían tomado.

Para el canterano del Cruz Azul, tanto el presidente y del director técnico de los Tigres no fueron completamente honestos y no se atrevieron a decirle que no entraba en sus planes para el Clausura 2026.

Por tal motivo, Javier Aquino salió a dar los detalles y de su salida de la institución auriazul y aprovechó para criticar fuertemente a los dos personajes.

“Conmigo no fueron del todo honestos y creo que merecía, al menos, la claridad de decirme, con tiempo, que no tenían planes [para] que continuara. Con honestidad, me decepcionó un poco, tanto él (Guido Pizarro) como Mauricio Culebro que están al frente del club [porque] sí esperaba otra casa. No representan los valores que tiene la institución de Tigres”, sentenció.

El medallista olímpico en Londres 2012 lamentó que, a pesar de la relación que tenía con el Conde, su partida del equipo universitario no se diera de la mejor forma.

“Teníamos 10 años y pico de conocernos, no había más que decirme unos meses antes que era mi último torneo; simplemente era decirme que no seguía. Pienso que así no se hacen las cosas, se dicen de frente”, añadió.

Javier Aquino aseguró que él estaba dispuesto a seguir con los Tigres, aunque se hubiera tenido que reducir lo que percibía porque sabía que todo se tienen que “ir en algún momento”.

“Realmente, toda la situación se deriva de las formas. Después de tantos años, de haberle entregado todo al club, de haber dejado en 10 años y medio de mi carrera muchos títulos, mucho esfuerzo, mucha dedicación, me lo informaran de esta forma. Yo sé que las historias tienen un principio y un fin, era consciente de ello, nunca fui un jugador exigente; incluso cuando intentaron negociar conmigo, nunca tuve un problema con la negociación o con bajarme el salario y aceptar las condiciones que ellos querían para quedarme seis meses o un año más”, puntualizó.

No obstante, el futbolista mexicano mencionó que el problema no es la institución, sino que Mauricio Culebro y Guido Pizarro no actuaron de forma correcta y los decepcionaron, ya que, le hubiera gustado al menos decir adiós como se le merece una leyenda del equipo.

“Con Tigres siempre voy a estar agradecido, con toda la gente y todo lo que conforma el club, van a ser parte de mi vida; simplemente, son personas las cuales no permitieron que fuera diferente mi salida. Deciden cómo darle el final a una etapa que yo le hubiera dado uno distinto, [pero] ellos decidieron que no fuera así, les hice saber lo que yo sentía y lo que pienso. Yo esperaba otra cosa, al menos, poder despedirme de mis compañeros en una cancha, en un vestidor, despidiéndome del Club Tigres”, finalizó Javier Aquino.