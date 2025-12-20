El día que Enrique "Ojitos" Meza retó a golpes a Juan Carlos Cacho, su jugador en el Pachuca

La personalidad de Enrique Meza es una de las más peculiares en el futbol mexicano. La tranquilidad que transmitía su apariencia contraponía con su fuerte temperamento.

El ‘Ojitos’, histórico entrenador del futbol mexicano, solía tener arranques, insultar y hasta retar a golpeas a sus jugadores.

Juan Carlos Cacho, exdelantero de los Tuzos del Pachuca, reveló el día que el Profe Meza lo retó a golpes en un entrenamiento del conjunto hidalguense.

En entrevista con el exportero Yosgart Gutiérrez, contó que el Ojito quiso golpearlo luego de que se metiera en un regaño que le propinaba al excentral Leobardo López.

“Le dije que ya, que había entendido. Me respondió que no me metiera… ¿Qué hice? Me volteo, pero me río y me dice ‘a ver, cabrón, voltea, ¿de qué te estás riendo?”, recordó Juan Carlos.

“Cuando me gritó volteo y ya estábamos de frente y él así (con los puños arriba). Me dice: ‘Así como me ves, te rompo la madre”, agregó entre risas.

Meza lo siguió hasta las regaderas, pero la situación no pasó a mayores en el cuadro hidalguense.

“Me voy caminando, volteo y atrás venía el profe Meza. Sigo mi paso, llego a las regaderas, me quito short, calcetas, y ya cuando iba a abrir la llave, llega el profe y ya empezamos a hablar más tranquilos”, concluyó.

Juan Carlos Cacho enfatizó que mantiene una buena relación con el Ojitos, a quien ve como “un abuelito en su vida”. Juntos ganaron el torneo Clausura 2007 frente a las Águilas del América.