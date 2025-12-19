Más Información

NFL: Los Chiefs de Kansas City podrían tener nuevo estadio

Miguel España descarta que Javier Aguirre y la Selección Mexicana muestren algo espectacular

'Chofis' López volverá a vestir la playera de las Chivas en la Copa Navidad

NFL: ¿Qué equipos pueden clasificar a los playoffs en la Semana 16?

¿Cuándo empieza el Clausura 2026 de la Liga MX?

Miguel España aún recuerda las sensaciones de entonar el himno nacional durante el Mundial de México 1986, sabe que vivir una Copa del Mundo en casa es algo “único e histórico”.

Javier Aguirre, su excompañero en aquella justa mexicana, hoy es el encargado de llevar las riendas del Tricolor rumbo al Mundial del año siguiente y el exdefensa advierte que no se verá nada extraordinario con esta Selección.

“Conozco a Javier Aguirre, es un tipo serio, trabajador, jugué con él… no vamos a ver una Selección espectacular. Considero que falta tiempo para afinar, concluir algunas cosas y pelear. La Selección va a avanzar”, declaró durante la develación del Álbum Retro Lotería y el Futbol.

Miguel España vislumbra una Selección con más garra que buen futbol.

“Que Javier Aguirre afine cosas que le faltan. Veo una Selección trabajadora, que va a morder, que va a incomodar. Así nos ha demostrado la historia de los Mundiales, cuando trabajamos en equipo la Selección siempre deja buen sabor de boca”, agregó.

“Hay cosas de la Liga MX que se pueden mejorar para ayudar a la Selección. Me da la impresión de que varios jugadores no han llegado bien en este tipo de Mundiales”, concluyó.

