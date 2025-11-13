Chivas vs América, el primer capítulo de una Clásica Semifinal en la Liga MX Femenil

El América carga con una deuda de títulos: No ha logrado conquistar su tercera estrella, pese a que ha formado parte de la Fiesta Grande en los más recientes cuatro torneos. Con la obligación de romper esa sequía, se enfrentará a las Chivas, su acérrimo rival, en las semifinales del Apertura 2025.

Será la quinta ocasión que uno de los boletos a la final se defina con el Clásico de México. Si bien, la estadística favorece a las azulcrema, porque han eliminado a las rojiblancas en tres de las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado, no quieren confiarse.

Así lo adelantó la volante Sarah Luebbert, de cara al duelo de ida que jugarán esta noche en el estadio Akron: “Los Clásicos son los más difíciles. Estamos enfocadas en el día a día. Sabemos que es un rival muy difícil y que, si no llegamos al 100, será un partido más difícil”.

La más reciente vez que el América y el Guadalajara se midieron en una semifinal fue hace tan sólo unos meses. En mayo, durante la Liguilla del Clausura 2025, las Águilas dieron un golpe de autoridad... Sólo para sufrir un doloroso fracaso ante las Tuzas del Pachuca en la pelea definitiva por el título.

No obstante, en el seno azulcrema sueñan con saldar esa gran deuda.

La rivalidad con las Chivas se vive distinta. La presión es mayor. Por lo que esta noche, una vez que suene el silbatazo inicial en el estadio Akron, lucharán para apropiarse —otra vez— del Clásico Nacional.