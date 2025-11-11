Charlyn Corral deja en el aire seguir en la Liga MX y asegura que puede volver al extranjero

Con su liderazgo en la cancha y decenas de goles en momentos clave, Charlyn Corral se ha convertido en la estrella de la Liga MX Femenil y referente de las Tuzas del Pachuca.

Una historia que podría terminar tras el final del Apertura 2025, al darse a conocer que la artillera ha recibido una importante cantidad de ofertas.

Corral, quien terminó la campaña regular con una marca de 22 goles, rompiendo su propio récord de torneos anteriores, compartió que en los siguientes días se conocerá un poco más sobre su siguiente paso.

"Pues la verdad es que no, o sea, yo no descarto nada. Hoy me siento muy contenta de que he cumplido objetivos, pero sinceramente no descarto tampoco salir. Gracias a Dios he tenido ofertas atractivas también en el extranjero y hay algo en mí que también tiene esa cosquillita de intentarlo", mencionó.

Charlyn, quien regresó a México en el Apertura 2021 y ha impulsado el crecimiento de la Liga MX Femenil, añadió que en caso de un interés serio se sentará para llegar a un acuerdo con los hidalguenses.

"Soy consciente de que tenemos que llegar al mejor acuerdo también, entonces no sé qué pueda pasar. Es lo único que ahorita te podría decir", sentenció.

