Paco Palencia sale en defensa de Efraín Juárez: Lo están satanizando, estar en Play-In no es fácil

En medio de cuestionamientos y dudas sobre la capacidad de Efraín Juárez, actual entrenador de Pumas, Juan Francisco Palencia —voz autorizada con pasado auriazul— salió en defensa de su colega, asegurando que se encuentra realizando un gran trabajo en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Palencia, quien en múltiples ocasiones ha pedido más oportunidades para los entrenadores mexicanos, recalcó que al estar en la fase final, Juárez tiene posibilidad de ser campeón de la Liga MX, dejando de lado los comentarios negativos e incluso esas actitudes que le han generado problemas.

"Lo están satanizando. Estar en el Play-In no es fácil: llegar y empezar a entrenar a un equipo con muchos cambios. Tiene posibilidad de ser campeón. Me parece que es una temporada difícil, pero lo ha hecho bien. El manejo no le puede gustar a la gente, pero ahí está", comentó.

¡SALE EN DEFENSA DE EFRAÍN JUÁREZ! 🐾🗣️



Juan Francisco Palencia habla del trabajo del técnico de Pumas ante sus resultados pic.twitter.com/D9R1HkPhba — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 11, 2025

Palencia solicitó darle tiempo a Juárez —algo que, según él, sí pasaría con un entrenador extranjero—, aseverando que esa falta de confianza hace mucho daño en el entorno previo a jugar uno de los partidos más importantes del semestre ante Pachuca.

"Es un vivo ejemplo de que cuando hay continuidad en un proyecto se pueden hacer cosas interesantes. Al mexicano no se le da continuidad, se le cuestiona a la sexta fecha, y a los de afuera se les da mucha paciencia. Hay que tener confianza", finalizó.

