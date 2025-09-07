Chicharito Hernández comete falla increíble en partido amistoso; no pudo marcar con la portería libre

La Fecha FIFA permitió a varios equipos tener la oportunidad de jugar partidos amistosos en Estados Unidos. Dos de ellos fueron Guadalajara y León, quienes se enfrentaron en un duelo lleno de emociones.

El compromiso, que sirvió para no perder ritmo y seguir sumando en la Liga MX, terminó con triunfo de Chivas (2-1) ante La Fiera, dejando al equipo de Gabriel Milito con un poco de confianza rumbo al Clásico Nacional.

Lee también Alfredo Adame realiza espectacular 'patada de bicicleta' en el México vs. Japón; Christian Martinoli y Luis García no pudieron contener la risa

Durante el partido, el entrenador argentino sorprendió al alinear a Javier Hernández como titular, jugador que vivió en la cancha una auténtica pesadilla al no poder marcar.

Chicharito, quien tuvo varias ocasiones, dejó escapar cada una de ellas y recibió abucheos de un sector de la grada, el cual le reprochó haber fallado frente a la portería esmeralda sin arquero en el inicio del juego.

Lee también Jorge Campos debuta en la televisión japonesa; se robó las cámaras durante el partido de la Selección Mexicana

La imagen de Hernández sin poder definir rápidamente llegó a las redes sociales, plataformas en las que varios seguidores del equipo se lanzaron contra el exjugador del Real Madrid.