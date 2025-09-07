Chicharito Hernández comete falla increíble en partido amistoso; no pudo marcar con la portería libre

Más Información

La Fecha FIFA permitió a varios equipos tener la oportunidad de jugar partidos amistosos en Estados Unidos. Dos de ellos fueron Guadalajara y León, quienes se enfrentaron en un duelo lleno de emociones.

El compromiso, que sirvió para no perder ritmo y seguir sumando en la Liga MX, terminó con triunfo de Chivas (2-1) ante La Fiera, dejando al equipo de Gabriel Milito con un poco de confianza rumbo al Clásico Nacional.

Durante el partido, el entrenador argentino sorprendió al alinear a Javier Hernández como titular, jugador que vivió en la cancha una auténtica pesadilla al no poder marcar.

Chicharito, quien tuvo varias ocasiones, dejó escapar cada una de ellas y recibió abucheos de un sector de la grada, el cual le reprochó haber fallado frente a la portería esmeralda sin arquero en el inicio del juego.

La imagen de Hernández sin poder definir rápidamente llegó a las redes sociales, plataformas en las que varios seguidores del equipo se lanzaron contra el exjugador del Real Madrid.

