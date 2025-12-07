Lando Norris consiguió su primer campeonato mundial este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual dejó opiniones divididas entre los aficionados de la Fórmula 1 y que también desató los memes en redes sociales.

Una de las grandes figuras en los memes fue Sergio Pérez, quien no compite en la categoría desde el año pasado, pero los aficionados recordaron sus grandes hazañas para ayudar a Max Verstappen a conquistar su primer título mundial en Yas Marina en 2021.

Aquella vez, el mexicano mantuvo en la línea a Lewis Hamilton, compitiendo de tú a tú frente al siete veces campeón del mundo y siendo esencial para que al final Verstappen se consagrara campeón.

Para este fin de semana, el neerlandés necesitaba de todo el apoyo de su compañero Yuki Tsunoda para ante ponerse a Norris, pero el japonés no logró su cometido y el inglés terminó tercero, resultado que le permitió coronarse.

Tsunoda, como otros pilotos, fueron parte de los memes del Gran Premio de Abu Dhabi.

Los mejores MEMES del Gran Premio de Abu Dhabi 2025

