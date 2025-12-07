Checo Pérez felicita a Lando Norris tras su primer campeonato de Fórmula 1

Este fin de semana la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin, teniendo como campeón al piloto de McLaren Lando Norris, quien consiguió su primer título de la categoría en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Tras conquistar este campeonato, el piloto inglés fue felicitado por múltiples compañeros dentro de la parrilla, pero también por otros fuera de la misma, como es el caso de Sergio Pérez, quien no dudo en mandarle un mensaje.

El mexicano compartió un mensaje en sus redes sociales para felicitar a Norris y también a la escudería de McLaren, la cual volvió a tener un campeón del mundo tras 17 años sin lograrlo. La última vez fue en 2008 con Lewis Hamilton.

"Bravo Lando Norris, tú y McLaren. Felicidades. Muy merecido", escribió Pérez acompañado de una imagen del campeón mundial.

Lee también: Antonio Mohamed desea conquistar el bicampeonato con Toluca: “Estoy ilusionado de hacer historia con este club”

Norris tuvo que esperar hasta el final de temporada para poder sellar este campeonato, el cual comenzó a buscar desde 2019 cuando llegó a la escudería inglesa como un gran prospecto, convirtiéndose en este año en una realidad.

Diversos factores pospusieron la coronación de Lando, quien se convirtió en líder del Mundial de Pilotos tras su victoria en el Gran Premio de México. La descalificación de McLaren en Las Vegas ocasionó que todo se definiera este domingo en Yas Marina.

Con 423 unidades, el de Bristol se adjudicó su campeonato. La diferencia con el neerlandés fueron solamente dos puntos (421) y se colocó a 13 de su coequipero Piastri (410). De esta forma, Lando se convirtió en el decimoprimer campeón británico en la historia de la categoría reina.