Checo Pérez y la divertida respuesta tras la coronación de Lando Norris en F1

Sergio Pérez ha estado muy presente en la Fórmula 1 desde que se anunció su regreso para 2026 con Cadillac, y aunque su presencia no es tanto en las pistas o los Grandes Premios, si lo es en redes.

Desde su salida de Red Bull el año pasado, el mexicano ha compartido sus vivencias dentro de la escudería austriaca, donde era objeto de constantes críticas por la prensa y por el mismo Helmut Marko, asesor del equipo austriaco.

Checo Pérez se convirtió en tendencia este fin de semana porque algunos aficionados apuntaron que él fue la pieza faltante para otro título de Max Verstappen, quien se quedó con las ganas de su quinto campeonato.

¿Cuál fue la reacción de Checo Pérez al Gran Premio de Abu Dhabi?

Con el cierre de una campaña más de la Fórmula 1 y el título de Lando Norris, los internautas recordaron el gran trabajo del mexicano como escudero de Verstappen durante los años juntos, en específico los primeros tres.

A raíz de estos recuerdos, usuarios en redes compartieron su sentir respecto al trato que recibió Checo en Red Bull, escudería de la que fue despedido el pasado año pese a sus grandes resultados en temporadas pasadas.

Pérez compartió un meme que publicó una página humorística de F1. En la imagen se ve al piloto mexicano y a Thanos, villano de la saga de Marvel "Los Vengadores", quien en la foto dice la siguiente frase: "tal vez fui muy duro contigo", haciendo referencia a su salida del equipo austriaco.