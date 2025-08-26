Checo Pérez y sus nuevos objetivos como piloto de Cadillac; el mexicano ya dio sus primeras declaraciones

La espera valió la pena. Después de un año sabático fuera de las pistas, el piloto mexicano Sergio Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1 como parte del equipo Cadillac, la nueva escudería americana de General Motors, que será la número 11 en la parrilla.

Ahora, sin estar "a la sombra" de Max Verstappen, tendrá como coequipero al finlandés Valtteri Bottas, una fórmula que reúne experiencia y jerarquía con el objetivo de convertir a Cadillac en un equipo competitivo; sin embargo, el éxito no será inmediato.

Entre Checo y Bottas suman 527 Grandes Premios disputados y 16 victorias, son una dupla que, según Cadillac, aporta “una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica”, pero en la temporada 2026, que marcará el debut del equipo en el Gran Circo, se enfrentarán a una curva de aprendizaje marcada por la nueva normativa aerodinámica y de motores a la que deberán adaptarse.

Este nuevo proyecto llega con grandes ambiciones, pero con mesura; en palabras del propio piloto tapatío, el objetivo es ayudar al equipo a desarrollarse para poder, a la larga, competir por podios.

"Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), el equipo Cadillac está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento (...) creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas", confesó Checo en la presentación de la escudería.

El contrato multianual que firmó el llamado 'Ministro de Defensa' mexicano, le ofrece estabilidad ante esta nueva oportunidad en la Fórmula 1, con el deseo de demostrar que sigue siendo ese piloto que enamoró a un continente a lo largo de 14 temporadas, con un subcampeonato del mundo en su lista de logros.