Checo Pérez y su historial de mascotas; el piloto mexicano es fanático de los perros

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se acercó más a la vida que lleva fuera de las pistas en este 2025 en el que no participó en la Fórmula 1. A poco menos de cuatro meses de su regreso a la máxima categoría automotriz es justo indagar en los otros pasatiempos del tapatío.

Cuando los oídos de Checo no están aturdidos del estruendo de los motores en un circuito, disfruta de la paz que solo su familia puede darle. El mexicano es fanático de los perros y en lo poco que llega a compartir de su vida privada y hogareña se puede confirmar.

El hogar del piloto está lleno de amor y energía, mucha de ella proveniente de los peludos integrantes de la familia Pérez. Hoy Cajeta — un perro poochon, que parece un oso de peluche — es quien se lleva los mimos y apapachos de Checo y su familia.

Anteriormente la familia Pérez-Martínez contaba con un bulldog, quien lamentablemente falleció hace ya tiempo. En el hogar del piloto también han residido un par de golden retrievers y perro más de nombre Enzo que tomó mucha fama en redes sociales, lo que confirma el amor del piloto por los caninos.