Checo Pérez confía en subirse al podio con Cadillac; "Esta escudería viene a ganar"

Cada vez falta menos para ver el debut de Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1 como nuevo piloto de Cadillac. Sin embargo, aún se encuentra en etapa de preparación y adaptación a su nuevo equipo, en el cual tendrá la responsabilidad junto a su compañero Valtteri Bottas de convertirlos en uno competitivo.

Recientemente, en una entrevista con la agencia Reuters, el piloto tapatío fue cuestionado sobre la posibilidad de subirse al podio en la primera temporada del equipo estadounidense y respondió con un contundente: "Sí, lo creo. Realmente lo creo".

En toda su carrera como piloto de la Fórmula 1, Checo se subió 39 veces al podio. No obstante, cabe recordar que en su conferencia de prensa de presentación como piloto de Cadillac, reveló que el equipo primero deberá pasar por una curva de aprendizaje para convertirse en un equipo ganador.

"Creo que vamos a empezar desde atrás, pero progresivamente avanzaremos. Pero, en última instancia, ese (el podio) es el objetivo", volvió a remarcar en su entrevista con Reuters.

"Lo importante es qué tan rápido podemos desarrollar el coche y qué tan rápido podemos avanzar", agregó.

Finalmente, comentó que "este es un equipo que viene de verdad, que viene a hacer las cosas de la mejor manera y a ganar".

