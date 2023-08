Red Bull se mantiene con el 1-2 en el campeonato de pilotos; Max Verstappen lidera la tabla, mientras que Checo Pérez está detrás de su compañero, aunque con una considerable diferencia en cuanto a puntos.

El neerlandés se ha puesto como amo y dueño de la actual temporada, pues hasta las vacaciones (que se llevan a cabo este mes), Max suma un total de 314 unidades, por las 189 que ha conseguido el nacido en Guadalajara.

Esta diferencia, de acuerdo al expiloto Marc Surer, no es tanto por el auto (RB19), sino por el talento de cada piloto.

"Checo es buen piloto, pero no un piloto de alto vuelo. Lo otro ahora lo hace Max", dijo en Formel1.de. "Sí, Verstappen está en el mejor coche, pero el mejor coche no es tan superior como Max hace que parezca".

Además, Surer destacó que a su corta edad el neerlandés ha comprendido que no se deben cometer errores y eso es lo que le aventaja del resto en la actual parrilla de la máxima categoría.

"Tiene mucha seguridad en sí mismo y ya no hace nada irracional. Como mucho había otro auto en la misma vuelta, no es peor, simplemente no pueden con él", añadió.

Red Bull junto a sus pilotos se perfila para conseguir una vez más a final del año el campeonato de constructores, además claro del individual, que luce cada vez más cercano a Verstappen.