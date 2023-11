Checo Pérez explota tras las afectaciones que tuvo en la Q3: "Es un poco ridículo"

La última Qualy del GP de Abu Dhabi significó para Checo Pérez un problema por los 'track limit', una situación que al final le costó importantes lugares para ma carrera de este domingo.

El mexicano, que había hecho un gran trabajo se vio afectado por la inteligente artificial en Yas Marina, al detectar cruces de límite de pista, afectando su resultado.

Tras bajar del monoplaza en la clasificación, Checo se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación y expresar su enojo por los límites ena curva 1 y 6.

“Habíamos tenido una muy buena clasificación hasta la Q3; al llegar a la Q3 tuve problemas acelerando con el mapa del motor y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los ‘track limit’ en la curva 1, y no fue ideal, me fui recto en la 6. No tuve una buena Q3″.

Checo Pérez además pidió realizar cambios para evitar esas afectaciones, ya que lo consideró algo ridículo y que afecta mucho a los pilotos.

“Hubiera hecho una gran diferencia para la carrera de mañana largar 5°, pero estamos en 9°. Al final los comisarios tienen más información (de los ‘track limit’), entonces siempre es un poco ridículo, tenemos que hacer algo para cambiarlo, que sea diferente, porque no hemos ganado nada pero te arruina mucho. No sabes si estás afuera o dentro”, finalizó.