Chicharito Hernández le responde al Tuca Ferretti con todo: Me acuerdo que tú también criticabas a la prensa

Recientemente, Ricardo Ferretti lanzó en Futbol Picante una fuerte crítica sobre Javier Hernández, al asegurar que "ya no era la misma persona que conoció hace tiempo".

Este mensaje no pasó desapercibido por el "Chicharito", que de inmediato emitió un video en sus redes sociales respondiendo al "Tuca", sobre su crítica en ESPN.

"Querido Tuca, qué bueno que ya no me vea como la misma persona de hace 8 o 9 años, eso quiere decir que voy creciendo y estoy creciendo mucho. Ya no soy la misma persona", comenzó el delantero mexicano.

Hernández Balcázar le recordó a Ferretti que cuando coincidieron en Selección Mexicana, también criticaba a la prensa y que ahora forma parte de ella.

"Ah, y no es mala onda, eh, pero también me acuerdo cómo te expresabas hace ocho o nueve años de la prensa y ve, ahora eres parte de ella. Ves, los cambios son chingones", enfatizó el surgido del Guadalajara.

Javier Hernández reconoció el paso del Tuca en México, como técnico y jugador, y aseguró que fue uno de los mejores estrategas que ha tenido en toda su carrera.

"Te amo, te admiro. Fuiste uno de los mejores jugadores extranjeros que pisaron mi país y que eres uno de los mejores entrenadores en la historia de mi país", agregó.