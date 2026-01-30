Champions League: Quedan definidos los cruces de los Playoffs de la Temporada 2025-26

Más Información
Este viernes 30 de enero, se llevó a cabo el sorteo de los Playoffs de la Temporada 2025-26 de la UEFA Champions League.
En Nyon, Suiza, se confirmaron los cruces de los dieciseisavos de final, así como el futuro de cada uno de los ocho equipos que se clasificaron directamente para los octavos de final.
Real Madrid, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica fueron los 16 clubes que consiguieron una segunda oportunidad de avanzar a la ronda de los octavos.
Cada uno de estos conjuntos ya sabe quién será rival en la siguiente ronda, así como a quién se enfrentaría en dado caso de no quedar eliminado.
Dichos partidos se jugarán a ida y vuelta, dentro de un par de semanas; el 17 de febrero será el primer capitulo y el 24 el segundo.
Mientras que Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City clasificaron directamente y también ya conocen de qué duelo saldrá su próximo oponente.
Cabe recordar que Olympique de Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic, Napoli, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat quedaron eliminados al quedar fuera de los primero 24 lugares de la tabla general.
El camino a Budapest, donde se jugará la final de la Temporada 2025-26 de la Champions League ya está trazado.
Definidos los cruces de los Playoffs de la Temporada 2025-26 de la Champions League
IDA
- Monaco vs Paris Saint-Germain
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Luis II
- Galatasaray vs Juventus
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: RAMS Park
- Benfica vs Real Madrid
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Da Luz
- Borussia Dortmund vs Atalanta
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Signal Iduna Park
- Qarabag vs Newcastle United
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Azersun Arena
- Club Brujas vs Atlético de Madrid
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Jan Breydel
- Bodo/Glimt vs Inter de Milán
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Aspmyra Stadion
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen
- Fecha: 17 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Georgios Karaiskakis
VUELTA
- Newcastle United vs Qarabag
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: St James' Park
- Juventus vs Galatasaray
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Juventus
- Paris Saint-Germain vs Monaco
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Parque de los Príncipes
- Atalanta vs Borussia Dortmund
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: New Balance Arena
- Atlético de Madrid vs Club Brujas
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano
- Bayer Leverkusen vs Olympiacos
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: BayArena
- Inter de Milán vs Bodo/Glimt
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Giuseppe Meazza
- Real Madrid vs Benfica
- Fecha: 24 de febrero
- Hora: Por definir
- Estadio: Santiago Bernabéu
