Ángel Zaldívar sorprende en Costa Rica con gran actuación y un autogol

El 2026 trajo un nuevo reto en la carrera de Ángel Zaldívar, exjugador de Chivas, quien al no entrar en planes de Bravos de Juárez para el Clausura 2026 de la Liga MX, tuvo que buscar nuevo equipo.

Con una marca de 15 juegos sin anotar, pocos clubes mostraron interés en el atacante nacional. Finalmente encontró un espacio para continuar su carrera en Costa Rica, país en el que fue presentado de gran manera por el Alajuelense, que confió en su capacidad para luchar por cosas importantes.

Después de una serie de partidos de adaptación, Zaldívar se reencontró con el gol hace unas horas y fue pieza importante en el triunfo de su equipo, que derrotó (1-3) a Guadalupe FC.

El atacante anotó doblete en el partido, tras aprovechar los espacios en la zona baja y los errores de marcación, lo que le permitió marcar sus dos goles antes del silbatazo de medio tiempo.

Sin embargo, pese a su esfuerzo, la actuación del mexicano se empañó al completar su tercera anotación del juego, misma que ocurrió en su propia portería tras no poder detener su carrera y desviar el balón hacia su arquero.

Zaldívar, reconocido por su nueva afición, recibió el premio a jugador del partido y obtuvo buenos comentarios por su desempeño.