Champions League: Eston son los clasificados a los Octavos de Final y a los play-offs eliminatorios

Noventa minutos después, sonó el silbatazo final en los dieciocho partidos que se jugaron simultáneamente en la Champions League, dándole cierre al primer capítulo de la competición.

El Arsenal no solamente culminó con el liderato de la tabla de posiciones, también se convirtió en el primer equipo que terminó la Fase de la Liga con ocho victorias en ocho partidos compromisos disputados, sellando un paso perfecto que les aseguró su boleto a los Octavos de Final.

Junto a los “Gunners”, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City pelearán en dicha instancia para continuar en la batalla por "La Orejona".

Mientras que los Octavos de Final se jugarán hasta mediados de marzo, los play-offs eliminatorios serán en febrero. Estos son los dieciséis equipos que lucharán para mantenerse con vida:

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodø/Glimt

Benfica

¿Cuándo se jugarán los play-offs y los Octavos de Final en la Champions League?

Mientras que los play-offs eliminatorios se jugarán los días 17, 18, 24 y 25 de febrero, los Octavos de Final se disputarán los días 10, 11, 17 y 18 de marzo de 2026.

El sorteo para definir los cruces previos a los Octavos de Final será el próximo 30 de enero.

