Julián Quiñones marca y supera a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones dio este jueves una nueva muestra de su gran momento en la cancha, al volver a ser pieza clave para que su equipo sumara unidades importantes en la Liga Saudí.

El exjugador de América y Atlas, quien tiene posibilidades de llegar a la Copa del Mundo de 2026 , marcó en el empate (2-2) de su equipo, el Al-Qadisiya, ante Al-Hilal FC. Ese punto permitió que la institución se mantuviera en los primeros sitios de la clasificación.

Con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, Quiñones puso en ventaja a su equipo, que no pudo contener al mejor club del torneo y terminó con la igualdad.

La anotación de Julián, estrella del equipo, representó para el futbolista de la Selección Mexicana llegar a 17 goles en 15 partidos, una cifra que lo colocó por encima de Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid, quien se quedó con 16.

En las últimas semanas, ambos jugadores han sostenido una intensa batalla por la punta de los líderes de goleo, que pertenece a Ivan Toney, quien apenas tiene uno de ventaja sobre el mexicano.

El regreso a la actividad de Quiñones en el torneo local será el próximo martes 3 de febrero, cuando enfrente a Al Khaleej Club, con una buena oportunidad de continuar en la batalla por la Bota de Oro.