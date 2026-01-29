Ídolo del América estalla contra la directiva por malos resultados: "Han fichado petardos"

América vive uno de los momentos más complicados en la era de André Jardine, estratega que, después de lograr un histórico tricampeonato en la Liga MX, no encuentra el camino en el Clausura 2026.

Los malos resultados en el arranque de la campaña, que han causado la molestia de la afición y tienen al equipo con cero goles marcados y en el fondo de la tabla con dos unidades, desataron una dura crítica por parte de algunas leyendas.

Se trata de Antonio Carlos Santos, mítico atacante de las Águilas, quien en entrevista con W Deportes no dudó en hablar del mal paso del equipo. Aseguró que las últimas incorporaciones no han sido las mejores disponibles para un club de la importancia de los azulcremas.

"El América ha sido un equipo más comprador de petardos que de grandes futbolistas", mencionó el exfutbolista, quien señaló directamente a la directiva por esta situación.

Santos, además, levantó la voz por todos los jóvenes mexicanos del equipo con posibilidades de tener proyección. Pidió mayores oportunidades para los canteranos, quienes en muchas ocasiones muestran más amor por la camiseta.

"Es importantísimo, pero importantísimo, y eso debería estar en la política del club, así en letras bien grandes: política del club, los canteranos, mayor oportunidad, más trabajo", finalizó.