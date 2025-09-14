Canelo Álvarez se manifiesta en redes tras derrota ante Crawford: "Me siento orgulloso"

Terence Crawford dio la campanada en la noche del sábado 13 de septiembre, luego de derrotar al Canelo Álvarez por decisión dividida y de esta forma arrebatarle el título de campeón indiscutido al mexicano.

El resultado de la pelea del tapatío frente al estadounidense tomó por sorpresa a la afición del Allegiant Stadium, que creyó haber visto un combate muy cerrado entre ambos boxeadores, imaginándose que el mexicano podía llevarse la victoria.

Ya han pasado unas cuantas horas desde esta noticia que sacudió al mundo del boxeo, y aunque ya había hablado en el ring y en la conferencia post pelea, Canelo publicó un mensaje en sus redes sociales hablando de lo sucedido.

Álvarez dejó en claro que este descalabro lo ve como un aprendizaje, además de resaltar que él siempre busca la victoria en cada una de sus peleas.

"Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje", escribió en su cuenta de X el pugilista.

De igual manera, el Canelo reconoció el trabajo de su equipo, así como los esfuerzos realizados a lo largo de la preparación para este combate.

"Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años."

Álvarez no dejó fuera a su familia ni a la afición que lo ha seguido desde sus inicios en el pugilismo.

"Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabrones!"