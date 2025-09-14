Más Información

Santiago Giménez comete garrafal error en partido del AC Milan vs Bolonia

Guadalajara Open: La mexicana Giuliana Olmos deja escapar el título en dobles y se consuma su sueño de ganar en casa

Comentarista de TUDN tacha de "vende humos" a Allan Saint-Maximin tras Clásico Nacional

Diablos vs Charros: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie del Rey

La WWE despide a luchador estrella de México y las redes explotan contra la compañía

Sigue la mala racha de Santiago Giménez con el AC Milan. El atacante mexicano volvió a quedarse con las ganas de celebrar un gol con su afición, luego de haberse perdido una oportunidad manifiesta para anotar.

Santi arrancó de titular frente al Bologna en la Serie A, su tercera titularidad consecutiva en la campaña. En la Fecha FIFA con México, el Bebote logró anotarle a Corea del Sur, por lo que regresó a su club con esa misma intención.

En este duelo de la Jornada 3 de la liga italiana, el mexicano buscó su primera anotación del torneo, pero se perdió una gran oportunidad de hacerlo frente al Bolonia.

¿Cómo fue la falla de Santiago Giménez vs el Bologna?

El Milan ganaba el juego 1-0 al minuto gracias al gol de Luka Modric. Al minuto 82, el canterano de Cruz Azul tuvo la chance de ampliar el marcador, algo que desaprovechó.

Pulisic le filtró un extraordinario pase a Giménez para dejarlo solo frente al arco. El '7' del Milan se metió al área grande, intentó amagar al portero rival, pero al hacerlo se cerró el ángulo para disparar, por lo que al sacar su tiro lo terminó estrellando en el poste.

Después de fallar esta oportunidad, el mexicano fue sustituido al 84, dándole su lugar a Nkunku, nuevo refuerzo del cuadro italiano para esta temporada. Al salir de cambio, Santi recibió aplausos por parte de los asistentes en San Siro.

