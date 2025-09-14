David Faitelson asegura que la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez llegó a su fin: “El mito se está acabando”

Este sábado, Saúl ‘Canelo’ Álvarez perdió por decisión unánime contra Terence Crawford y dejó ir el título de campeón indiscutido del peso supermediano.

Como era de esperarse, su derrota sirvió como gasolina para los críticos del Canelo, incluido David Faitelson, reconocido por sus enfrentamientos con el tapatío.

En redes sociales, el conductor de Televisa publicó que “El Canelo dice que toma riesgos… ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares? Saúl Álvarez fue siempre un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia. El mito se esta acabando”.

Cabe recordar, que Crawford subió dos categorías de peso para este combate y aún así, se convirtió en el primer boxeador en la historia de los cuatro cinturones en unificar campeonatos en tres divisiones.

Por su parte, Canelo aseguró que “una derrota no me define” y que todavía se siente fuerte y contento por el legado que ya dejó en el boxeo.

Por ahora, se desconoce la próxima fecha y rival del Canelo para redimir su imagen después de esta sorpresiva derrota en Las Vegas.