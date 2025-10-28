Más Información

Blue Jays vs Dodgers: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Mundial, HOY, martes 28 de octubre

Blue Jays vs Dodgers: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Mundial, HOY, martes 28 de octubre

Dodgers y Blue Jays se quedan a 41 minutos de igualar el juego más largo de una Serie Mundial; fue también en Los Ángeles

Dodgers y Blue Jays se quedan a 41 minutos de igualar el juego más largo de una Serie Mundial; fue también en Los Ángeles

Dodgers se imponen a Toronto después de 18 entradas y casi siete horas; Freeman se viste de héroe en la Serie Mundial

Dodgers se imponen a Toronto después de 18 entradas y casi siete horas; Freeman se viste de héroe en la Serie Mundial

El Estadio Azteca, una historia de desalojos e intentos por modernizar Santa Úrsula

El Estadio Azteca, una historia de desalojos e intentos por modernizar Santa Úrsula

El otro rostro de la Copa, el que no sonríe

El otro rostro de la Copa, el que no sonríe

La Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y los Blue Jays de Toronto nos dejó ayer en el Juego 3, un episodio que pasará a la historia de las Grandes Ligas.

Después de 18 entradas y seis horas y 39 minutos de juego, los Dodgers se impusieron (5-6) a la novena canadiense con un solitario cuadrangular de Freddie Freeman.

Una noche para recordar vio registrarse 609 lanzamientos en 6 horas y 39 minutos. Cuarenta y cuatro jugadores aparecieron, incluidos 19 lanzadores.

Los Ángeles superaron 16-15 en hits a los Blue Jays en un juego en el que no se anotaron carreras desde la octava hasta la entrada 18. Los Ángeles se fue de 14-2 con corredores en posición de anotar y dejó a 18 corredores en base, y Toronto se fue de 12-2 en esa situación y 19 corredores varados.

Pero esta historia aún no termina y quedan varias emociones que contar. Esta noche en Dodger Stadium se disputará el Juego 4 de la Serie Mundial. Por ahora, el equipo de Dave Roberts lidera con dos triunfos, por uno de los Azulejos.

Hoy y mañana el Clásico de Otoño seguirá en Los Ángeles. De ser necesario, la Serie volverá a Toronto para un sexto juego.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 4 de la Serie Mundial?

Para hoy, Shane Bieber será el encargado de subir a la lomita por los Azulejos de Toronto, mientras que por Los Ángeles será el japonés Shohei Ohtani, quien ayer conectó par de vuelacercas.

  • Fecha: Martes 28 de octubre
  • Horario: 18:00
  • Transmisión: ESPN e Imagen Televisión
Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS