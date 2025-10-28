El Coloso avanza

En mayo, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que la reapertura del Estadio Banorte será el 28 de marzo, a menos de tres meses para la inauguración de la Copa del Mundo.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que la selección de Portugal (con Cristiano Ronaldo) apunta a ser el rival del Tricolor en la reinauguración.

Mientras tanto, los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula continúan y los cambios son cada vez más notorios.

Lee también Mundial 2026: FIFA da prioridad a México, Estados Unidos y Canadá en la segunda fase de la venta de boletos

Entre los avances significativos que pueden verse en imágenes captadas por EL UNIVERSAL, destaca la plancha de concreto casi terminada, la cual funge como sustento de la cancha. Lamentablemente, los trabajos en las tribunas de la planta baja del estadio impiden que esté terminada.

Aún hay grúas, camiones que van y vienen con desperdicios de la construcción, montañas de tierra y decenas de trabajadores que cumplen con largas jornadas laborales para concluir con la remodelación del histórico recinto.

El túnel en la parte lateral, por el que saldrán ahora los jugadores, es una exigencia en los estadios FIFA. Ya luce también como una de las modificaciones al interior.

Lee también Filtran el tercer uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Entre otros cambios, las canchas ubicadas en el estacionamiento ya fueron retiradas en su totalidad y el espacio para los vehículos también presume trabajos de construcción.

Algo que llama la atención es la imponente fachada. Las columnas que rodean la estructura lucen limpias y pintadas; se espera que los acabados sean de lo último en las obras, para las luces que llevará por fuera el Coloso, que está a cinco meses de su reapertura.