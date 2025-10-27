Alejandro Kirk conecta su segundo cuadrangular en la Serie Mundial y empata marca histórica de Vinny Castilla

El ‘Capitán’ Kirk sigue haciendo historia y poniendo en alto la bandera mexicana. Esta vez, Alejandro conectó un jonrón de tres carreras que sirvió para que los Blue Jays de Toronto tomen ventaja en la parte alta de la cuarta entrada de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

El tijuanense, que ya había hecho historia al ser el primer pelotero mexicano con cuatro cuadrangulares en una misma Postemporada, ahora igualó el récord del oaxaqueño Vinicio Castilla con cinco jonrones.

Este camino histórico comenzó ante los Yankees de Nueva York en el primer duelo de la Serie Divisional, donde Kirk anotó dos cuadrangulares; el tercero cayó en la paliza (13-4) sobre los Mariners de Seattle y el cuarto, en el primer juego de la Serie Mundial contra los angelinos. Esta noche, dejó su huella una vez más.

Kirk ya es el primer mexicano con dos palos de vuelta entera en la Serie Mundial, pero con uno más sería el pelotero tricolor con más jonrones en la historia de la postemporada en la MLB.