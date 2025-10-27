Afición del Puebla impulsa emotiva propuesta y piden renombrar el Estadio Cuauhtémoc como “Manuel Lapuente”

El pasado sábado, el futbol mexicano se vistió de luto al confirmarse el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente a los 81 años, histórico entrenador, quien durante su carrera marcó una época en la Liga MX y con la Selección Mexicana.

La pérdida del experimentado estratega, quien ganó con el Tricolor la Copa Confederaciones de 1999 en la cancha del Estadio Azteca ante Brasil, fue lamentada por millones de aficionados y personalidades, quienes recordaron su papel fundamental en el desarrollo de un estilo de juego.

Entre los mensajes más sentidos, destacaron los hechos por la afición del Club Puebla, equipo de los amores de Lapuente, y que de su mano tocó la gloria al convertirse en un equipo protagonista.

Con él en la banca, La Franja conquistó dos campeonatos de liga en las temporadas 82-83 y 89-90, elevando al club a la élite del futbol mexicano y dejando una huella imborrable en la memoria de sus aficionados, quienes no olvidan verlo recorrer el césped del Estadio Cuauhtémoc, levantando los trofeos y agradeciendo a los fanáticos por su apoyo incondicional.

Además de los dos títulos de liga con los camoteros, en su etapa como estratega de la institución levantó la Copa México, el Campeón de Campeones en la 89-90, así como la Concachampions en la 90-91.

Por esos antecedentes, y por vestir también los colores en la cancha como futbolista, los fanáticos poblanos iniciaron una campaña mediante la plataforma Change.org, en la que, con firmas, piden cambiar el nombre del Estadio Cuauhtémoc y rendir homenaje al exdirector técnico.