Bills vs Texans: Horario y canales para ver EN VIVO el TNF; HOY, jueves 20 de noviembre

Este jueves dará inicio la Semana 12 de la NFL con un choque de equipos de la Conferencia Americana que buscan mantener su camino rumbo a la Postemporada pese a las diferencias entre ambos.

Los Bills de Buffalo visitarán a los Texans de Houston en el Thursday Night Football (TNF) de la decimosegunda semana en la campaña 2025 de la NFL. Con Josh Allen como su carta de presentación, los Bills buscarán su primera victoria en el NRG Stadium en casi 20 años.

Buffalo tiene en el 20 el número mágico para esta noche, más allá de los años sin ganar en Houston. Para la ofensiva que comanda Josh Allen, es vital superar esta marca ya que siempre que los Bills han anotado más de 20 puntos en la presente campaña, se quedan con la victoria.

Misión nada fácil ante una defensiva que Houston que solamente en dos ocasiones ha permitido más de 20 puntos. Además, Allen suma tres juegos consecutivos lanzando para más de 250 yardas; lo que confirma la consistencia que vive el quarterback de 29 años.

Sin embargo, Houston no le ha permitido a ningún quarterback rival más de 250 yardas en todo el año y promedian solo 171 yardas aéreas permitidas, tercera mejor defensiva en toda la NFL en este departamento.

Para los Texans será vital mantener el ovoide en su posesión pese a no contar con C.J. Stroud como su quarterback titular. Será el eterno suplente, David Mills, quien lleve la ofensiva del conjunto de Houston esta noche en casa.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el duelo entre Bills y Texans en el inicio de la Semana 12 de la NFL?

El primer duelo de la Semana 12 de la NFL será transmitido en México a través de televisión de paga, así como plataforma de streaming.

Bills vs Texans