Kemonito, microestrella de la lucha libre, sorprende con espectacular físico en concurso de fisicoconstructivismo

Kemonito, uno de los luchadores mexicanos más populares de México, sorprendió en la más reciente edición del Concurso de Fisicoculturismo CMLL 2025, un evento que reunió a los más poderosos gladiadores y en el que se llevó las palmas por su presentación.

La miniestrella, quien es uno de los favoritos de los niños, participó en la categoría de Microestrellas, en la que lució el trabajo que ha tenido durante los últimos meses y que no pasó desapercibido por los jueces.

El icónico personaje, durante su presentación, realizó varias poses en el ring de la Arena México, siendo observado y calificado por expertos, quienes, en una cerrada votación, lo vieron fuera de los tres primeros lugares, puestos que fueron para Malportado en el tercer lugar, Kemalito en segundo sitio y Minimus Fox, quien fue el gran vencedor.

La participación de Kemalito en este tipo de concurso no fue la primera ocasión, ya que también lo hizo en la edición 2024, en la que llegó a ser uno de los tres finalistas y ganó el segundo lugar.

LOS GRANDES GANADORES DEL CONCURSO