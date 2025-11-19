Comentarista de Televisa presume el regreso de Pepe Segarra a la empresa

Los movimientos en los medios de comunicación en este 2025 parecen no terminar, trayendo de nuevo algunas novedades para Televisa, empresa que, luego de presentar a sus nuevas estrellas con miras a la Copa del Mundo de 2026, parece sumar un nuevo regreso.

En este caso, en la figura de Pepe Segarra, uno de los más importantes comunicadores de béisbol y futbol americano, quien dejó la compañía hace unos meses para sumarse a FOX Sports y que estaría de vuelta en TUDN.

Lee también Miguel Herrera, señalado como el principal responsable por el "mayor fracaso" de Costa Rica; así reaccionó la prensa costarricense

La sospecha del regreso de Segarra se dio tras un video compartido por Valeria Marín, conductora de la cadena, quien presumió la estancia del integrante de "Los Tres Amigos" en la televisora.

"Regresó" fue el mensaje que acompañó el material, teniendo de inmediato una gran aprobación por parte de los usuarios, quienes recordaron las múltiples transmisiones en las que participó junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Lee también Reinaldo Rueda rompe en llanto, tras la eliminación de Honduras; se despide del Mundial de 2026

La presencia de Pepe Segarra en los pasillos de Televisa no es nueva; ya en otras ocasiones ha visitado a sus excompañeros para compartir anécdotas de viajes y eventos a los que ha podido asistir.

Se espera que pronto se puedan dar más detalles sobre la aparición de Pepe Segarra, quien pudo asistir como invitado a un programa o, en el mejor de los casos, volver a la empresa en la que estuvo por varios años.