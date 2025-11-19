Místico sorprende a Ester Expósito y le obsequia su máscara en la Arena México

La Arena México se vistió este martes de gala con una gran función de lucha libre, que fue encabezada por Místico, histórico referente de la disciplina y rostro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

En su participación en la lucha estelar, el "Seminarista de los Ojos Blancos" se midió a Atlantis Jr., en una lucha por el título del Torneo Leyenda Azul, uno de los eventos más importantes de la compañía.

Luego de unos minutos en el ring sagrado, Místico logró el triunfo, llevándose el reconocimiento de los asistentes, entre los que se encontraba la actriz española Ester Expósito, quien fue invitada especial al evento.

Con el triunfo y la oportunidad de seguir haciendo historia, "El Rey de Plata y Oro" no dudó en regalar un momento que se volvió viral, al recibir en una zona privada a la famosa actriz española de cine y televisión, quien no pudo ocultar su emoción.

Luego de cantarle su tradicional canción de presentación, Expósito recibió de las manos del esteta una máscara oficial, agradeciendo su visita e invitándola a seguir de cerca la pasión del deporte.

“Un honor recibir a Ester Expósito en La Catedral de la Lucha Libre y entregarle una de mis máscaras. Gracias por compartir este momento y disfrutar de nuestra tradición. ¡Bienvenida a la casa del Príncipe de Plata y Oro!”, escribió Místico en sus redes sociales.