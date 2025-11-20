NFL: Los Bills buscan romper una racha histórica en Houston

Es momento de que los Bills de Buffalo (7-3) se pongan serios y demuestren por qué empezaron la temporada como uno de los máximos favoritos a ganar el Super Bowl.

Para dar comienzo a la Semana 12, en la temporada de la NFL, visitarán a los Texans de Houston (5-5) en el estadio NRG, un inmueble en el que no ganan desde hace 20 años.

Incluso, desde que Josh Allen tomó los controles de Buffalo, tiene derrotas en las tres visitas que hizo a Houston, pero después de la victoria sobre los Buccaneers de Tampa Bay, donde lanzó para 317 yardas y tres touchdowns, se espera que ponga punto final a la hegemonía en su contra.

El cierre de temporada regular está cada vez más cerca y los Bills siguen persiguiendo a los Patriots de Nueva Inglaterra, así que no pueden permitirse un tropiezo.

Sin embargo, el problema para los dirigidos por Sean McDermott es su dependencia del juego terrestre; son el mejor equipo de la Liga en esa categoría, con James Cook como el máximo referente, gracias a sus 968 yardas y siete anotaciones. Con la baja confirmada del ala cerrada Dalton Kincaid por segundo partido consecutivo, deben hallar soluciones.

Para los Texans, también es un duelo crucial. Llegan con dos victorias consecutivas y están en la pelea con los Jaguars de Jacksonville por el último comodín en la Conferencia Americana.

Por tercer partido consecutivo, el entrenador en jefe DeMeco Ryans confirmó que C. J. Stroud no jugará, por no superar el protocolo de conmoción cerebral. Davis Mills tomará los controles una vez más; hasta ahora, presume un récord invicto de dos victorias y 22.5 puntos por partido.

Houston tiene la mejor defensiva de la NFL, con un promedio de 16.3 unidades permitidos por encuentro y apenas 258.1 yardas totales concedidas.