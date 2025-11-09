Más Información

'Chicharito' Hernández lanza un mensaje emotivo tras anotar ante Rayados: "Viene lo mejor"

'Chicharito' Hernández lanza un mensaje emotivo tras anotar ante Rayados: "Viene lo mejor"

Chicharito Hernández vuelve a anotar con Chivas y corta racha de ocho meses sin hacerlo en Liga MX

Chicharito Hernández vuelve a anotar con Chivas y corta racha de ocho meses sin hacerlo en Liga MX

Miami Dolphins cosechan sorprendente victoria tras imponerse a los Bills

Miami Dolphins cosechan sorprendente victoria tras imponerse a los Bills

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en Cuartos de Final; 19 años después de su último encuentro en la "Fiesta Grande"

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en Cuartos de Final; 19 años después de su último encuentro en la "Fiesta Grande"

Dua Lipa se aburre en el Superclásico de Argentina entre Boca y River

Dua Lipa se aburre en el Superclásico de Argentina entre Boca y River

Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas y dos touchdowns, De'Von Achane añadió un par de anotaciones por tierra y los Dolphins de Miami vencieron el domingo 30-13 a los Bills de Buffalo para poner fin a una racha de siete derrotas consecutivas contra sus rivales de la AFC Este.

Los Bills (6-3) no habían perdido ante Miami (3-7) desde la Semana 3 de la temporada 2022.

Achane terminó con 225 yardas totales y touchdowns en el último cuarto de 59 y 35 yardas. Tagovailoa completó 15 de 21 pases con dos intercepciones, lo que le da un total de 12 en la temporada, liderando la liga.

Lee también:

También fue la actuación más dominante de la temporada para la defensa de Miami, que logró tres balones recuperados y tres capturas.

Josh Allen lanzó para 306 yardas y dos touchdowns, con una intercepción y un balón suelto, pero fue reemplazado por Mitchell Trubisky.

Lee también:

Tagovailoa completó sus siguientes nueve pases y lideró dos series de touchdown para poner a Miami arriba 13-0, su mayor ventaja contra Buffalo desde 2016.

El gol de campo de 46 yardas de Riley Patterson le dio a los Dolphins una ventaja de 16-0, el mayor déficit de Buffalo en la primera mitad desde la derrota contra Baltimore en la mitad de la Semana 4 de la temporada pasada.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS