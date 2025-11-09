Dua Lipa se aburre en el Superclásico de Argentina entre Boca y River

Este domingo, La Bombonera recibió una nueva edición del Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate, uno de los duelos más intensos del mundo, que luego de noventa minutos terminó 2-0.

El partido, que se definió con anotaciones de Exequiel Óscar Zeballos y Miguel Merentiel, contó en las tribunas con varios invitados especiales, quienes pudieron vivir desde las gradas lo especial del enfrentamiento.

Una de ellas fue la cantante británica Dua Lipa, quien, luego de ofrecer grandes presentaciones para su público en tierras albicelestes, se tomó un poco de su tiempo libre para asistir al encuentro.

Por desgracia para la intérprete de éxitos como Levitating, Break My Heart y Cold Heart, el compromiso vivió momentos de pocas emociones, lo que provocó que fuera captada con gesto de aburrimiento.

Lipa, quien vistió la camiseta de la Selección Argentina, apareció en la transmisión del partido con un semblante serio desde un palco, lo que generó de inmediato reacciones en redes sociales.

“Qué pena con Dua Lipa viendo ese clásico tan pobre” y “No debe entender nada”, fueron algunos de los comentarios ante el rostro de la artista, quien además recibía el sol de frente.