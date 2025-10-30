Más Información

NBA aprueba venta de Los Ángeles Lakers por 10 mil millones de dólares

NBA aprueba venta de Los Ángeles Lakers por 10 mil millones de dólares

El nuevo entrenador de la Liga MX que podría ser “robado” por el futbol argentino

El nuevo entrenador de la Liga MX que podría ser “robado” por el futbol argentino

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins: Horario y transmisión para ver EN VIVO Semana 9 de la NFL

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins: Horario y transmisión para ver EN VIVO Semana 9 de la NFL

Alejandro Kirk recibía ofensas antes de ser la estrella de Blue Jays en la Serie Mundial

Alejandro Kirk recibía ofensas antes de ser la estrella de Blue Jays en la Serie Mundial

Isaac del Toro estrena con orgullo un uniforme con la bandera de México

Isaac del Toro estrena con orgullo un uniforme con la bandera de México

El duelo entre los Baltimore Ravens y los Miami Dolphins abre la ventana de la Semana 9 de la NFL 2025, lo que significa que llegamos a la mitad de temporada y los panoramas para llegar a la postemporada comienzan a aclararse para algunos equipo y complicarse para otros.

Dolphins con marca de 2-6, tuvo un decente triunfo sobre los Atlanta Falcons, lo que también significó ponerle fin a su racha de tres derrotas consecutivas y así tener la esperanza de seguir sumando triunfos de cara al cierre de la temporada regular.

Por su parte, los Ravens han sufrido un bajón de juego increíble hasta este punto de la campaña. En un inicio, los de Baltimore arrancaron con dos victorias, demostrando un gran nivel y colocándose como favoritos a llegar al Super Bowl, algo que ha cambiado.

Lee también:

Con su victoria sobre los Bears, Baltimore se coloca con marca de 2-5 y mantiene esperanzas de poder colarse a la postemporada. La lesión de Lamar Jackson fue factor importante para el desplome del equipo, ya que perdieron a su líder ofensivo por tres juegos, debido a un problema en el tendón de la corva.

Ambas franquicias llegan al Hard Rock Stadium con la urgencia de sumar un triunfo para seguir alimentando las esperanzas de encontrar un boleto a los playoffs de la NFL, que se van acercando de a poco.

Lee también:

Canal y horario para ver EN VIVO el Baltimore Ravens vs Miami Dolphins

Horario: 18:15 horas

Transmisión: Fox Sports y DAZN (Game Pass)

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS