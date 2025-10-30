Isaac del Toro estrena con orgullo un uniforme con la bandera de México

Isaac del Toro ha vivido un 2025 de ensueño, logrando ante los ojos del mundo convertirse en uno de los mejores ciclistas del planeta.

Con un total de 18 victorias en competencias oficiales, el representante del equipo UAE Team Emirates ha puesto la bandera de México en lo más alto de los podios.

El camino del pedalista de 21 años, quien recientemente visitó tierras aztecas, lo ha llevado a ser subcampeón del Giro de Italia y a ganar la Vuelta a Burgos, el GP Industria & Artigianato y el Tour de Austria, entre otros.

La última gran victoria de Del Toro se dio ante su gente, en el Campeonato Nacional de Ciclismo de México, donde se llevó las pruebas de ruta y contrarreloj, aumentando el respeto de sus compañeros y rivales.

Con la etiqueta de “el mejor de México”, el referente no ha dudado en mostrar con orgullo sus raíces, presentando recientemente un nuevo uniforme en el que se puede ver la bandera mexicana.

En un video compartido en redes sociales, Isaac presume su nuevo uniforme, hecho que de inmediato le hizo recibir miles de mensajes de aficionados mexicanos, quienes le desearon suerte para sus siguientes pruebas.